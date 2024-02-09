شاهد: فوز سهل لترامب بالانتخابات التمهيدية في ولاية نيفادا

بقلم: يورونيوز

عزز الرئيس السابق دونالد ترامب أفضليته في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بتحقيقه فوزًا سهلًا في انتخابات المجالس الشعبية التي أجريت في ولاية نيفادا الخميس.

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وهذا الفوز منح ترامب 26 صوتًا من ممثلي الحزب الجمهوري في الولاية، ويحتاج إلى جمع أصوات 1215 ممثلًا في كل الولايات المتحدة ليحصل رسميًا على ترشيح الحزب.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في خطاب قصير ألقاه من لاس فيغاس: "نحن نتقدم على الجميع. هل هناك أي طريقة يمكننا من خلالها الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم الثلاثاء المقبل؟ هذا كل ما أريده".

وانتظر أنصار ترامب في طوابير طويلة يوم الخميس للتصويت له. وفي أحد مواقع التجمعات الحزبية في مدرسة ابتدائية بمنطقة رينو، امتد صف من حوالي 1000 شخص بعد 20 دقيقة من افتتاح التجمعات الحزبية.

وقال الناخبون المصطفون، وبعضهم يرتدي قبعات وقمصان ترامب، إنهم خرجوا لدعم الرئيس السابق في مسابقة من شأنها أن تمنحه فوزه الثالث على التوالي في تمثيل الحزب بالسباق الرئاسي الجمهوري.

ويتقدم ترامب بفارق كبير على مندوبة واشنطن السابقة بالأمم المتحدة نيكي هايلي في السباق الجمهوري، ويتوقع أن يعزز أفضليته بشكل إضافي في انتخابات ولاية كارولاينا الجنوبية التي تتحدر منها هايلي، والمقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.