بعد أن انتقدت عمره.. ترامب يرد على هيلي: أشعر بأنني أكثر تركيزًا مما كنت عليه قبل 20 عامًا

بقلم: يورونيوز

أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أنه يشعر بأنه "أكثر تركيزًا مما كنت عليه قبل 20 عامًا"، وقد جاء هذا التعليق ردًا على الانتقادات التي وجهتها منافسته نيكي هيلي لعمر الرئيس السابق وذلات لسانه.

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وردًا على منافسته الوحيدة على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هيلي، ألمح ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية نيفادا، إلى أهمية إجراء اختبارات لقياس الإدراك على المرشحين للرئاسة، ردًا على تحدي هيلي التي دعت إلى نفس الإجراء، مستعرضة عمر ترامب (77 عامًا) وعمر الرئيس الحالي من الحزب الديمقراطي جو بايدن (81 عامًا).

وأكد ترامب معارضته مشروع قانون جديد لتنظيم ملف الهجرة الشائك على الحدود مع المكسيك كان بايدن قد دعا إلى اقراره من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وتعهد بتطبيقه لإغلاق الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.

وفي الأيام الأخيرة، وصفت هيلي، المرشحة التي أصرت حتى الآن على البقاء في السباق الجمهوري، أداء ترامب بأنه "مرتبك"، معربة عن شكوكها في قدرته على أداء واجبات الرئاسة في هذا العمر.

وأخطأ ترامب مؤخرًا مرات عدة، وخلط بين هيلي ونانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب السابقة التي تنتمي للحزب الديمقراطي، خلال خطاب ألقاه في 19 كانون الثاني/ يناير.

وفي بعض الأحيان، كان ترامب يتلعثم في كلماته ويواجه زلات لسان، ولكن أيضًا منافسه الرئيسي جو بايدن قد واجه نفس التحديات خلال خطبه، وكان قد وقع في زلات لسان بشكل متكرر.