فيديو: إسرائيل تقصف "مواقع لحماس" في قطاع غزة

بقلم: يورونيوز

نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو قائلا إنها تظهر قصفه لمسلحي حركة حماس في قطاع غزة. يأتي ذلك وسط استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، والذي دخل شهره الخامس وأوقع عشرات آلاف الضحايا بين المدنيين.

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نشر الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة لقطات فيديو قال إنها لغارات جوية على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، حسب تعبير الجيش. وأضاف الجيش في بيان أن قواته قتلت 15 مسلحا خلال عملياتها غرب خان يونس.

ولم تستطع وكالات الأنباء التحقق بشكل مستقل من مكان وزمان وصحة اللقطات التي نشرها الجيش الإسرائيلي.

وتكثف إسرائيل في الوقت الحالي غاراتها على القطاع، بالأخص على خان يونس ورفح، حيث يطال القصف في معظم الأحيان بنايات سكنية ومنشآت مدنية، موقعا الكثير من الضحايا المدنيين. وحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة، فقد وصلت حصيلة القتلى حتى الآن إلى ما يقارب 28 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال.