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مباشر. تغطية خاصة| ارتفاع حصيلة القتلى إلى 27947 في قطاع غزة وغارات عنيفة على رفح قبل اجتياح محتمل للمدينة

سكان رفح يتفقدون آثار الدمار إثر غارة إسرائيلية
سكان رفح يتفقدون آثار الدمار إثر غارة إسرائيلية Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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شنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينة رفح في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسط مؤشرات على اقتراب عملية برية يعد الجيش الإسرائيلي لإطلاقها في المدينة المكتظة بالنازحين قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة.

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ولا تزال الاشتباكات العنيفة مستمرة شمال القطاع، إلى جانب معارك في محيط مستشفى ناصر الطبي ومحاور أخرى في مدينة خانيونس جنوباً، كما تواصلت الغارات المتفرقة، موقعة عشرات القتلى والجرحى، في حصيلة باتت تتكرر يومياً.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد موقع "والاه" العبري، بأنّ إسرائيل رفضت معظم مطالب حماس التي شملها رد الحركة على الصفقة المقترحة، وقالت إنها مستعدة لمفاوضات على أساس مقترح باريس. 

وسياسياً، يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تكثيفاً في مباحثات إبرام صفقة تهدئة، ومن المتوقع أن يسافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز إلى القاهرة الثلاثاء المقبل لعقد اجتماعات  بشأن مفاوضات الصفقة بين حركة حماس وإسرائيل.

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