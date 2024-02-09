ميتا تحظر حسابات المرشد الإيراني علي خامنئي على إنستغرام وفيسبوك

بقلم: يورونيوز

حظرت شركة "ميتا" العالمية حسابات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، على منصتي التواصل الاجتماعي "إنستغرام" و "فيسبوك".

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تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الشركة لمسح الحسابات التي تقوم بنشر محتوى معادٍ لإسرائيل

وقال المتحدث باسم الشركة العالمية إنه تم "إزالة هذه الحسابات بسبب انتهاكها المتكرر لسياساتنا المتعلقة بالمنظمات والأفراد الخطرين".

وتنشر الحسابات التابعة لخامنئي محتوى داعما لغزة والشعب الفلسطيني، والذي أكد مرارا من خلالها أن إسرائيل ستزول.

وتعتبر شركة "ميتا" واحدة من أكبر الشركات التكنولوجية في العالم، وتدير منصات اجتماعية تستخدمها مليارات الأشخاص حول العالم يومياً.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تتعرض هذه الشركات لضغوط متزايدة من الحكومات والمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية للحد من انتشار المحتوى المعادي لإسرائيل.

ويتابع أكثر من 5.1 ملايين شخص حساب خامنئي باللغة الفارسية على "إنستغرام"، بينما يصل عدد متابعي حسابه باللغة الإنجليزية إلى أكثر من 204 ألف.

وتستهدف "ميتا" في العموم الحسابات التي تم تحديدها من قبل الولايات المتحدة على أنها "منظمات إرهابية".

هذا وتتخذ شركة تويتر خطوات مشابهة، إذ أعلنت قبل فترة تعليق حسابات مرتبطة بحزب الله وحركة حماس، بالإضافة إلى حساب شبكة القدس الإعلامية على المنصة.