قتيلان على الأقل جراء غارة استهدفت قرية كوبيانسك في أوكرانيا

بقلم: يورونيوز

انتشر موظفون من مكتب المدعي العام الأوكراني في مكان انفجار قذيفة، في قرية كوبيانسك من منطقة خاركييف، ثاني أكبر المدن في البلاد، حيث أدى قصف روسي فيما يبدو إلى سقوط قتلى وجرحى.

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أخذ الموظفون يفحصون أنقاض المبنى المدمر ويقلبون الشظايا، وقال رئيس مكتب الادعاء العام إدوارد ميرغورودسكي إن عمارة سكنية مكونة من طابقين دمرت في قرية فيليكي بوروك، ما أدى إلى مقتل شخصين على الأقل وجرح خمس آخرين.

وأضاف غورودسكي القول إن أربعة أشخاص تم إنقاذهم من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن القصف تم بواسطة قذائف "أس-300".