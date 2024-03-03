المستشار الألماني يؤكد: لن يتم إرسال قوات من حلف الناتو أو من أوروبا إلى أوكرانيا ولا نريد حربًا

بقلم: يورونيوز

شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أنه لن يتم إرسال قوات من حلف شمال الأطلسي أو من الاتحاد الأوروبي للقتال في أوكرانيا

اعلان

جاءت كلمة شولتس خلال المؤتمر الانتخابي لحزب الاشتراكيين الأوروبيين في العاصمة الإيطالية روما، حيث أكد أنه ليست هناك رغبة في وقوع حرب بين منظمة حلف شمال الأطلسي وروسيا، مضيفا قوله، إن الحلف سيفعل كل ما بوسعه لتجنب تلك الحرب.

وقال شولتس إن "الحرب في أوكرانيا ستنتهي في اللحظة التي يقرر فيها الرئيس بوتين سحب قواته. ولكننا لن نتخذ هذا القرار إلا إذا أدرك أنه لا يستطيع تحقيق أي مكاسب في ساحة المعركة، وأنه لا يستطيع إملاء سلام غير عادل".

وتابع شولتز كلامه قائلا: "إن دعمنا المستمر لأوكرانيا هو مفتاح استعادة السلام في أوروبا، وأنا أعرب عن امتناني لأن العديد من القادة الأوروبيين استجابوا لنداءاتنا، لبذل المزيد من الجهد حتى لا ينفد المال والسلاح والذخيرة من أوكرانيا".

وقال المستشار الألماني: "أكد الجميع في اجتماعنا يوم الاثنين في باريس بوضوح، أن الناتو وأيًا من دولنا لن يصبح طرفًا في هذه الحرب. لن نرسل جنودًا أوروبيين إلى أوكرانيا. نحن لا نريد حربًا بين روسيا والناتو. وسنبذل كل ما في وسعنا لمنعها."

وختم شولتس كلامه بالقول: "لقد أكد الجميع في اجتماعنا يوم الإثنين في باريس بوضوح، أن حلف الناتو ولا أحدا من دولنا سيكون طرفًا في هذه الحرب. لن نرسل جنوداً أوروبيين إلى أوكرانيا، ونحن لا نريد حربًا بين روسيا والناتو، وسنبذل كل ما في وسعنا لمنعها."

وكان شولتس التقى البابا فرانسيس في الفاتيكان صباح السبت والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما يوم الجمعة.