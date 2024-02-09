شاهد: كنغر يتسلل إلى مجمع سكني في ولاية فلوريدا الأمريكية والشرطة تتدخل!

بقلم: يورونيوز

أشارت المعلومات الصادرة عن مكتب عمدة المدينة إلى أنه تمّ احتجاز الكنغر الخميس بعد أن تمّ رصده وهو يقفز حول منطقة حمام السباحة في المجمع السكني.

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تمكن عناصر الشرطة من تحرير كنغر ضال، حوصر بالقرب من مسبح في أحد المجمعات السكنية في تامبا بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. وأظهرت إحدى الصور حيوان الكنغر وهو يقفز مذعوراً خلف سياج المجمع السكني.

وأشارت المعلومات الصادرة عن مكتب عمدة المدينة إلى أنه تمّ احتجاز الكنغر الخميس بعد أن تمّ رصده وهو يقفز حول منطقة حمام السباحة في المجمع السكني.

وأصدر مكتب عمدة مقاطعة هيلزبورو مقطع فيديو وصورًا ثابتة للكنغر، بما في ذلك بعض اللقطات التي تمّ التقاطها من طائرة هليكوبتر. كما أصدرت الوكالة مكالمة صوتية لأحد السكان الذي أبلغ الشرطة.

وقالت الوكالة في منشور على موقع فيسبوك إن عناصر الأمن تمكنوا من التعرف على صاحب الحيوان وقد جاء لتسلّمه بعد التحقق من عملية تسجيله بشكل قانوني، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات للكنغر أو الأشخاص، الذين أشرفوا على عملية تحريره.