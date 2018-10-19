سادت حالة من الصدمة والاستياء بين أولياء الأمور بمدينة بوتر في ولاية نبراسكا الأمريكية بعدما علموا بتقديم مدرسة حكومية وجبة من لحم الكنغر لأبنائهم.
وجبة من لحم الكنغر تثير غضب أولياء أمور طلاب مدرسة بولاية نبراسكا
وجبة من لحم الكنغر تثير غضب أولياء أمور طلاب مدرسة بولاية نبراسكا
وقام كبير الطهاة بالمدرسة بمزج لحم الكنغر مع اللحم البقري بوجبة مدرسية دون علم الطلاب أو ذويهم مما دفع مراقب المدرسة مايك ويليامز لإصدار بيان اعتذر فيه عن تقديم الوجبة "غير الاعتيادية" مع وعد بعدم تكرار مثل تلك الحادثة.
وعلى الرغم من تأكيد ويليامز على أن لحم الكنغر يتوافق مع معايير وزارة الزراعة الأمريكية إلا أنه اعترف بأن أي تغيير مماثل في النظام الغذائي لوجبات المدرسة يجب أن يعلن عنه مسبقاً ويتم بموافقة الطلاب وأولياء أمورهم.
وقال بيان ويليامز: "إذا أرادت إحدى العائلات تناول غذاء سام فيمكنها فعل ذلك بمنزلها وليس بالمدرسة".
وأضاف: "أي مكوّن غير اعتيادي يجب أن يدرج على لائحة الطعام ويعرض على الجميع بشكل مسبق".
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