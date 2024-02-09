بعد الإطاحة بـ"الجنرال الحديدي".. من هو القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي؟

بقلم: يورونيوز

أصدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، بياناً قال فيه إنه قرر استبدال قائد الجيش الأوكراني الجنرال فاليري زالوغني بقائد القوات البرية الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي.

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ويعتبر هذا التغيير مجازفة كبيرة بينما تبدو الأفضلية العسكرية على الأرض لروسيا في الحرب بين البلدين، وهناك مخاوف من أن توجه إقالة زالوغني، الذي يتمتع بشعبية واسعة ولُقّب ب"الجنرال الحديدي"، ضربة لمعنويات القوات على جبهة طولها ألف كيلومتر.

فمن هو القائد الجديد للجيش الأوكراني؟

لعب الرجل الذي عينه الرئيس الأوكراني لقيادة الجيش في البلاد دورًا رئيسيًا في بعض أكبر انتصارات أوكرانيا في حربها مع روسيا، بما في ذلك الإشراف على الدفاع الناجح عن العاصمة في الأيام الأولى للغزو.

ويتولى العقيد الجنرال أولكسندر سيرسكي، الذي كان قائدًا للقوات البرية الأوكرانية، المنصب الرئيسي في وقت مليء بالتحديات.

ومع اقتراب الحرب من دخول عامها الثالث، أصبحت الروح المعنوية منخفضة، ويواجه الجيش نقصاً في الذخيرة والأفراد، وتكافح كييف للحفاظ على الدعم من الغرب.

القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office

إن اختيار سيرسكي كقائد رئيسي لا يشكل مفاجأة، حيث أن قلة من أفراد الجيش الأوكراني لديهم الخبرة والمعرفة التي تمكنهم من شغل منصب سلفه الذي يحظى بشعبية كبيرة.

يُنسب إلى سيرسكي، البالغ من العمر 58 عامًا، الفضل في تنظيم الدفاع عن كييف في البداية في شباط/ فبراير 2022، عندما كان الكثيرون في أوكرانيا لا يزالون يرفضون التحذيرات الغربية من أن الهجوم الروسي يبدو وشيكًا. وقد مُنح لاحقًا جائزة بطل أوكرانيا، وهي أعلى وسام في البلاد، لدوره في صد تقدم موسكو نحو العاصمة.

في أيلول/ سبتمبر 2022، كان لسيرسكي الفضل في تنظيم الهجوم المضاد في منطقة خاركيف، والذي كان أهم انتصار أوكراني في الحرب ومكن كييف من استعادة مدينتي كوبيانسك وإيزيوم من الروس.

قيادة عمليات باخموت

كما قاد عملية باخموت، التي كانت الأطول والأكثر دموية في الحرب والتي تعرضت لانتقادات بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الأوكرانية.

لكن تكتيك تثبيت القوات الروسية في مدينة تعدين الملح ذات الأهمية الاستراتيجية، استنزف أيضًا القوات والموارد الروسية، مما أدى إلى إضعاف قدرتها على تحقيق اختراقات كبيرة في أماكن أخرى.

القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي Roman Chop/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

ومع تحول الانتصارات إلى استنزاف على خط المواجهة، كان على سيرسكي أن يشرف على المرحلة الأكثر صعوبة في الحرب، والتي ستدخل عامها الثالث في وقت لاحق من هذا الشهر.

ولد سيرسكي عام 1965 في الاتحاد السوفيتي، والتحق بمدرسة القيادة العسكرية العليا في موسكو وخدم في سلاح المدفعية السوفيتي.

كما وُصِف سيرسكي بأنه مخطط مهووس ويتمتع بانضباط صارم، وكان قائدًا للعمليات في شرق أوكرانيا ولعب دورًا مهمًا في حرب عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم.