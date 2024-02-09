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فيديو: بيوت هُدمت "على رؤوس ساكنيها".. هكذا بدا المشهد في رفح بعد ليلة قصف عنيف

الفلسطيني محمد شومان يحمل جثمان ابنته ماسة التي قُتلت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة وشُيعت في رفح
الفلسطيني محمد شومان يحمل جثمان ابنته ماسة التي قُتلت في قصف إسرائيلي على قطاع غزة وشُيعت في رفح Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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بعد ليلة قصف دامٍ نفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة، تكشّفت مشاهد الدمار الذي أصاب مبنى بالقرب من المستشفى الكويتي.

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لقي ما لا يقل عن ثمانية أشخاص حتفهم ليلة الجمعة، بعد غارتين جويتين إسرائيليتين على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأصابت الغارة الأولى مبنى سكنياً بالقرب من المستشفى الكويتي، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس للأنباء.

ويقول أحد شهود العيان إن المباني السكنية تعرضت للقصف دون إنذار، وإنها "ضُربت على رأس ساكنيها".

واستهدفت غارة جوية ثانية منطقة مختلفة في رفح، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص آخرين.

وأحصت وكالة أسوشييتد برس خمس جثث من عائلة تدعى عائلة السيد، نُقلت إلى المستشفى الكويتي.

وأقيمت صلاة الجنازة في مستشفى أبو يوسف النجار قبل نقل الجثث لدفنها.

ويستمر القصف الإسرائيلي العنيف والمكثف خصوصا على رفح التي يقيم فيها حاليا أكثر من 1,3 مليون شخص حسب الأمم المتحدة، أغلبيتهم نازحون من مدينتي غزة وخان يونس بالأخص.

المصادر الإضافية • أ ب

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