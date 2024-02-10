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فيديو: مقتل ثلاثة في هجوم إسرائيلي استهدف قياديا بحركة حماس في لبنان

صورة من موقع الحادث
صورة من موقع الحادث Copyright Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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قُتل اليوم السبت ثلاثة أشخاص على الأقل وجُرح آخرين في قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة بالقرب من مدينة صيدا في لبنان.

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وقالت تقارير إعلامية إن الهجوم استهدف قيادياً بحركة حماس الفلسطينية ولكنه نجا من الحادث.

الهجوم هو ثاني أبعد قصف داخل العمق اللبناني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وتقع مدينة صيدا على بعد حوالي 60 كيلومتراً من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وازداد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني على المناطق الحدودية منذ بدء الحرب في غزة.

وكانت إسرائيل قد نفذت هجوماً مشابهاً في العاصمة اللبنانية بيروت في الثاني من يناير – كانون الثاني أدى على مقتل القيادي بحماس صالح العروري.

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