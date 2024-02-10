هجوم إسرائيلي ثان بفارق ساعات على مواقع في دمشق ومحيطها يخلف قتلى

بقلم: يورونيوز

قالت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم السبت، إن إسرائيل شنت هجوماً جوياً على عدد من النقاط في ريف دمشق. وذلك للمرة الثانية في غضون ساعات، وتأكد مقتل 3 أشخاص مجهولي الهوية حتى اللحظة.

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وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء فإن "العدوان الثاني الذي نسب لإسرائيل" استهدف مواقع في محيط بلدة الديماس بريف دمشق.

ونقلت وكالة "سانا" عن مصدر عسكري، قوله "حوالي الساعة 1:05 (بتوقيت سورية) من فجر هذا اليوم، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق".

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "تأكد مقتل 3 أشخاص مجهولي الهوية حتى اللحظة، جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي على مبنى ضمن قرى الأسد قرب منطقة الديماس غربي العاصمة السورية دمشق"

فيما لايزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بالإضافة لوجود معلومات عن سقوط المزيد من القتلى. والجدير بالذكر أن المنطقة المستهدفة تقطن ضمنها شخصيات رفعية المستوى من عسكريين وسياسيين.

وجاءت هذه الضربات الإسرائيلية بعد تعرض منطقة قريبة من مطار عسكري غرب دمشق لهجوم صاروخي يوم أمس الجمعة.

وأحصى المرصد السوري منذ مطلع العام الجاري، 10 مرات قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية 7 منها جوية و3 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 28 هدفا ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

ونفذت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت بشكل رئيسي أهدافاً إيرانية وأخرى لـ"حزب الله"، بينها مستودعات وشحنات أسلحة وذخائر، وأيضا مواقع للجيش السوري.