بعد عام على زلزال سوريا.. معاناة سكان شمال البلاد تستمر وسط شح المساعدات

بقلم: يورونيوز

بعد مرور عام تقريبًا على الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص، لا يزال سيدو فهد بريم يحاول استعادة حياته من جديد.

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وهو واحد من بين 10400 إصابة تم الإبلاغ عنها في شمال غرب سوريا بسبب الزلازل، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وكان هناك أكثر من 4500 حالة وفاة في سوريا.

وقع الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الساعات الأولى من يوم 6 شباط/ فبراير، تلاه عدة هزات ارتدادية.

ومن بين المناطق الأكثر تضرراً كانت منطقة شمال غرب سوريا التي يسيطر عليها المعارضون، والتي تضم حوالي 4.5 مليون شخص، نزح الكثير منهم بسبب الصراع المستمر منذ 12 عاماً في البلاد والذي أودى بحياة نصف مليون شخص.

كان بريم في المنزل مع عائلته عندما وقع الزلزال مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة أدت إلى بتر ساقه. وبعد مرور عام تقريبًا، يعيش بريم في خيمة مع والدته في جنديرس.

سيدو فهد بريم Omar Albam/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

لقد أصبحت الحياة صعبة للغاية بالنسبة للمراهق الذي يكافح من أجل تلبية احتياجاته الأساسية.

ويقول: "المكان مملوء بالطين والمطر، وعندما تريد التجول يكون الجو باردًا للغاية ولا يوجد ما يكفي من الحطب لإشعال النار".

قصة بريم تشبه قصة آلاف آخرين من النازحين بسبب الزلزال الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو مليوني شخص في سوريا كانوا بحاجة إلى المساعدة قبل الزلزال، بما في ذلك 1.8 مليون شخص يعيشون في المخيمات. ومن بين هؤلاء، يعيش حوالي 800,000 شخص في خيام بحاجة إلى الاستبدال.

من جهته، يعتقد أحمد قطيش، وهو عامل بناء، أنه سيكون مشغولاً للغاية بعد الزلزال، بينما بدأ عدد قليل منهم في إعادة بناء منازلهم.

ويقول: "الوضع في المنطقة صعب للغاية. فالناس ليس لديهم المال لإعادة البناء. وليس لديهم حتى ما يكفي لقضاء يومهم. لا يوجد شيء".

ويقوم ديفيد كاردين، نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، بزيارة بعض المناطق الأكثر تضرراً في شمال غرب سوريا.

ويقول كاردين إن 37% فقط من التبرعات التي تعهدت بها بعض الدول قد وصلت. استمرت المساعدات المقدمة إلى شمال غرب سوريا في الانخفاض خلال الحرب المستمرة منذ 12 عامًا في البلاد.