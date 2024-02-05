قوات سوريا الديمقراطية تتوعد بالرد بعد مقتل 6 من عناصرها في قصف استهدف قاعدة أمريكية

بقلم: يورونيوز

ويعد الهجوم أول رد للجماعات المسلحة المدعومة من إيران بعد الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت حلفاء طهران في سوريا والعراق الجمعة الماضي.

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أدى هجوم بطائرة بدون طيارعلى حقل العمر النفطي، وهو أكبر قاعدة تضم قوات أمريكية في شرق سوريا إلى مقتل ستة مقاتلين أكراد ينتمون إلى قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة في الولايات المتحدة.

وتبنت العملية التي نفذت يوم الأحد، "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهو الهجوم الأول الذي بعد الضربات الكبيرة التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع في سوريا والعراق ضد المليشيات المدعومة من إيران.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والمدعومة من الولايات المتحدة، الاثنين، إن الهجوم أصاب ساحة تدريب في قاعدة العمر بمحافظة دير الزور شرقي سوريا واتهمت "مرتزقة مدعومين من النظام السوري" بتنفيذ الهجوم، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وفي بيان لها أكدت قوات سوريا الديمقراطية "حقنا في الرد العسكري المناسب على مصدر الهجوم".

ونشرت مجموعة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر لحظة إطلاق المسيّرة من مكان غير محدد.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم الذي استهدف قسما تابعا لقوات المهام الخاصة التي يقودها الأكراد داخل حقل العمرأسفر عن مقتل 7 مقاتلين أكراد.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير، أدى هجوم بطائرة بدون طيار نفذته نفس المجموعة إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في قاعدة بالصحراء الأردنية.

وكان الجيش الأمريكي قد شن عشرات الضربات الانتقامية التي استهدفت الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في غرب العراق وشرق سوريا، كما ضرب الحوثيين في اليمن.