فيديو: مقتل ثلاثة مسؤولين بالشرطة في قصف إسرائيلي استهدف سيارتهم في رفح

بقلم: يورونيوز

قتل اليوم السبت ثلاثة مسؤولين كبار بالشرطة الفلسطينية التباعة لحركة حماس إثر هجوم إسرائيلي بطائرة مسيّرة في مدينة رفح بقطاع غزة.

اعلان

وقال أحمد الصوفي، رئيس بلدية رفح، إنه تم نقل جثث القتلى الثلاثة إلى مستشفى أبو يوسف النجار.

وجاء الهجوم عقب قصف إسرائيلي ليلي على رفح أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 31 شخصاً من بينهم نساء وأطفال.

ومن المتوقع أن يوسع الجيش الإسرائيلي عمليته البرية بدخول جنوده إلى رفح في جنوب غزة التي صارت ملجأً لأكثر من مليون فلسطيني أجبروا على النزوح من القصف الإسرائيلي على شمال القطاع.

وبدأت إسرائيل حربها على القطاع عقب الهجوم المفاجئ لحركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات وبلدات إسرائيلية في ما يعرف بغلاف غزة وهو ما خلف 1200 قتيلاً إسرائيليا في السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم السبت عن ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 28.064.