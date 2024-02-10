فيديو: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة باستقالة نتنياهو

بقلم: يورونيوز

خرج الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين اليوم السبت في مظاهرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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ويحمّل المتظاهرون نتنياهو وحكومته مسؤولية عدم استعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين على يد حركة حماس وفصائل فلسطينية في قطاع غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي شروط وقف إطلاق النار التي طرحتها حماس، وقال إنه سيوسع الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب القطاع.

وقالت ليا ليهافي خلال المظاهرة: "نحن نؤمن بالعقل البشري وأهمية حياة الإنسان هنا"، مضيفة: "إذا كان وقف إطلاق النار قادراً على إعادة الرهائن فهذا ما يجب أن يحدث".

وقال المتظاهر إيتاي كاتس إن "الأمر لا يتعلق برفضه (نتنياهو) (للهدنة) حاليا، بل برغبته في البقاء في السلطة والاستمرار إلى الأبد".

وحاولت شرطة الخيالة احتواء المتظاهرين من الاندفاع إلى الشوارع مما أدى إلى تصاعد التوتر بين الجانبين.