قطر تحرز لقب أمم آسيا بعد الفوز على الأردن بثلاثة ركلات جزاء مقابل هدف

بقلم: يورونيوز

فاز المنتخب القطري لكرة القدم ببطولة أمم آسيا للمرة الثانية على التوالي بعد انتصاره اليوم السبت على المنتخب الأردني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وجاءت أهداف قطر الثلاثة من ضربات جزاء حولها بنجاح اللاعب أكرم عفيف في الدقائق 22 و73 و95 من عمر اللقاء.

وكان الأردن قد أدرك تعادلاً لم يدم طويلاً عبر مهاجمه يزن النعيمات في الدقيقة 67.

وتوّج عفيف بجائزة أفضل هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف يليه العراقي أيمن حسين برصيد خمسة أهداف.

كذلك حصل الجناح القطري على جائزة أفضل لاعب في البطولة.

وصعد الأردن، المعروف بمنتخب النشامى، بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه بعد أداء قوي خلال مباريات أمام منتخبات آسيوية عتيدة مثل العراق بدور الستة عشر وكوريا الجنوبية بالدور نصف النهائي.

واستطاع منتخب قطر الملقب بالعنابي الحفاظ على اللقب بعد الفوز على إيران في مباراة قوية في قبل النهائي.