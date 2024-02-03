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شاهد: مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

مظاهرات في تل أبيب
مظاهرات في تل أبيب Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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احتشد الآلاف من الإسرائيليين السبت في تل أبيب للمطالبة باستقالة الحكومة الحالية وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

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وقال بار باكولا، أحد المتظاهرين "نحن بحاجة إلى قيادة جديدة تعمل على توحيدنا، وتتخذ قرارات منطقية وسليمة، بهدف تحقيق عملية الشفاء وإعادة الإعمار والإصلاح في ظل هذا الوضع".

ورفع المتظاهرون يافطات تطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالرحيل.

وقالت متظاهرة قتل شقيقها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إن "نتنياهو يجب أن يرحل، لأنه يتحمل مسؤولية عدم إعادة المحتجزين لدى حماس حتى الآن".

وتحتجز حماس والفصائل الفلسطينية عشرات الرهائن منذ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الحركة الإسلامية في جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتم إطلاق سراح أكثر من 100 محتجز خلال هدنة استمرت لمدة أسبوع في نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل إطلاق سراح 240 أسيرًا فلسطينيًا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع المحاصر إلى 27238 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

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