فيديو: إيران تحتفل بالذكرى الـ45 للثورة الإسلامية وسط توتر إقليمي غير مسبوق

بقلم: يورونيوز

خرج الآلاف من الإيرانيين اليوم الأحد لحضور مراسم الاحتفال بمرور 45 عاماً على الثورة التي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي عام 1979.

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وتأتي ذكرى هذا العام وسط تصعيد عسكري إقليمي متزايد وغير مسبوق بدأ مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب هجوم حركة حماس على مستوطنات وبلدات إسرائيلية في 7 أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وحمل الإيرانيون بشوارع طهران أعلاما ولافتات تحمل شعارات دينية كما هتفوا بالـ"موت لأمريكا وإسرائيل".

وحرق البعض أعلام الولايات المتحدة والدولة العبرية.

وتواجه طهران اتهامات غربية بالوقوف وراء هجمات ضد أهداف عسكرية أمريكية بالمنطقة رداً على الحرب في غزة.

وقامت جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران بمهاجمة العديد من سفن النقل البحري بالبحر الأحمر ومضيق باب المندب فيما وصفته الحركة بالاستهداف للسفن المتعلقة بإسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر رداً على الحرب في غزة.

وأدى هجوم بطائرة مسيّرة الشهر الماضي إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، وأعلنت مجموعة للفصائل المدعومة من إيران والمعروفة باسم المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عنه.

وقالت الولايات المتحدة إنها تحمّل طهران مسؤولية الهجوم وهددت إيران بـ"الرد بشكل حاسم" على أي هجوم أمريكي على الجمهورية الإسلامية.

وتأتي ذكرى الثورة الإيرانية أيضاً بعد شهر من الهجوم المميت الذي شنه ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة كرمان بوسط البلاد والذي أسفر عن مقتل 95 شخصاً على الأقل خلال إحياء ذكرى قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني الذي قتلته الولايات المتحدة في غارة بطائرة بدون طيار عام 2020.

الرئيس الإيراني خلال الاحتفالات AP/AP

وحاولت إيران إلقاء اللوم على الولايات المتحدة وإسرائيل في الهجوم مع استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة كما شنت الجمهورية الإسلامية هجمات صاروخية على العراق وسوريا.

وحضر الاحتفالات في طهران العديد من المسؤولين الإيرانيين تقدمهم الرئيس إبراهيم رئيسي.

وخاطب رئيسي الحشود في ساحة آزادي ودعا إلى طرد ما وصفه "النظام الصهيوني" من الأمم المتحدة، وقال: "يجب أن يتوقف قصف غزة في أسرع وقت ممكن".