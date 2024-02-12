ميشال أوباما أم كامالا هاريس ... هل سيتخلى الديمقراطيون عن بايدن لأسباب صحية؟

أرجأ البعض ذلك إلى مخاوف صحية، بينما رأى البعض الآخر في ذلك خطة متعمدة من قبل الديمقراطيين لاستبدال الرئيس المنتهية ولايته بسبب أخطائه الأخيرة. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو موضع تساؤل، فإقالة الرئيس الحالي من منصبه هي عملية معقدة وصعبة، خاصة في هذه المرحلة من السباق الرئاسي.

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لدى الحزب الجمهوري، اعتقاد بأنّ الديمقراطيين ربما سيجأون إلى تقديم مرشح محلّ جو بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024 حيث أعرب العديد من الجمهوريين البارزين، بما في ذلك دونالد ترامب، ورون ديسانتيس، وتيد كروز، عن شكوكهم حول قدرة بايدن على أن يكون المرشح الديمقراطي.

وقد أرجأ البعض ذلك إلى مخاوف صحية، بينما رأى البعض الآخر في ذلك خطة متعمدة من قبل الديمقراطيين لاستبدال الرئيس المنتهية ولايته بسبب أخطائه الأخيرة. ومع ذلك، يبقى هذا السيناريو موضع تساؤل، فإقالة الرئيس الحالي من منصبه هي عملية معقدة وصعبة، خاصة في هذه المرحلة من السباق الرئاسي.

مخاوف وشكوك لا تنتهي

يواجه جو بايدن مخاوف متزايدة بشأن صحته العقلية والجسدية، مع زلات أخيرة وتقرير دامغ ساهم في إثارة القلق العام. ورغم أن نائبة الرئيس كامالا هاريس رفضت التقرير ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر تزايد المخاوف بين الناخبين.

ويواجه الديمقراطيون معضلة ترشيح بايدن المحتمل لانتخابات عام 2024، حيث يشير البعض إلى أن زوجته جيل بايدن تلعب دورًا مهمًا في عملية صنع القرار. واستغل الرئيس السابق دونالد ترامب نقاط الضعف الملحوظة لدى بايدن، وانتقده لسوء التعامل مع الوثائق السرية وشكك في أهليته للمنصب.

ويتوقع الحزب الجمهوري حدوث "تغييرات" محتملة في البطاقة الديمقراطية، مع الأخذ في الاعتبار بدائل مثل ميشال أوباما أو غيرها من الشخصيات البارزة لمعالجة نقاط ضعف بايدن. ولكن الديمقراطيين يواجهون تحديات في إدارة الوضع، مع مخاوف بشأن شعبية هاريس والحاجة إلى مرشح قادر على هزيمة ترامب.

هل تحلّ ميشال أوباما محلّ بايدن؟

تشير استطلاعات الرأي إلى تقدم دونالد ترامب على جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض، إلاّ أنّ ظهور السيدة الأولى السابقة ميشال أوباما قد "يُخيّب" آمال الجمهوريين. وقد حذّر كبار الجمهوريين من إمكانية استبدال جو بايدن بميشال أوباما، وهذا الخيار قد "يؤدي" إلى كارثة محتملة بالنسبة لدونالد ترامب.

ويتزامن ذلك مع تزايد الصخب من قبل الديمقراطيين ضد محاولة الرئيس الأمريكي، البالغ من العمر 81 عامًا لتولي فترة ولاية ثانية بعد أن وجد تقرير صادم أن لديه "قيودًا كبيرة في ذاكرته".

ميشال أوباما M. Spencer Green/AP2008

وفي تحقيق أجرته وزارة العدل في تعامل بايدن مع الوثائق السرية، وجد المحقق الخاص روبرت هور أنه كان يجد صعوبة في تذكر متى كان نائبًا للرئيس أو عندما توفي ابنه.

عندما دافع الرئيس الأميركي بغضب عن نفسه يوم الخميس، قائلاً إن ذاكرته "جيدة"، فقد خلط خطأً بين المكسيك ومصر عندما تحدث عن الشرق الأوسط. ولم يكن هذا خطأه الأول الأسبوع الماضي. والأربعاء، خلط مرتين بين المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل وسلفها هيلموت كول عندما روى مناقشة خلال مجموعة السبع في العام 2021.

هل كامالا هاريس مستعدة؟

أبدت نائبة الرئيس كامالا هاريس استعدادها لتولي الرئاسة وسط مخاوف بشأن عمر الرئيس جو بايدن. وفي مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت أنها مستعدة للخدمة، ردًا على أسئلة حول مدى أهلية بايدن للمنصب. وانتقدت هاريس التقرير الأخير حول تعامل بايدن مع البيانات السرية ووصفته بأنه ذو دوافع سياسية.

كامالا هاريس Jacquelyn Martin/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

ومع ذلك، فإن أرقام استطلاعاتها أقل من أرقام بايدن حيث بلغت نسبة تأييدها 37.5 في المائة. وتطرقت المقابلة أيضًا إلى دور هاريس المتزايد في معالجة حقوق الإجهاض والصراع بين إسرائيل وحماس.

وتضخمت المخاوف بشأن عمر بايدن بعد أن سلط التقرير الضوء على مشاكل في ذاكرته وخطأ في التعرف على رئيس مصر على أنه رئيس المكسيك. ودعا بعض الجمهوريين إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين لإقالة بايدن من منصبه.

تحديات كثيرة

إن عدم ترشح بايدن لعهدة رئاسية ثانية يتطلب قراره الشخصي وتوقيت مثل هذا القرار أمر بالغ الأهمية. فمن المحتمل أن بايدن يعتبر نفسه قادرًا وقد عمل من أجل الرئاسة طوال حياته. وحتى لو فكر في التنحي، فإن العثور على بديل مناسب داخل الحزب الديمقراطي يفرض تحديات حيث أن المرشحين المحتملين لديهم "عيوبهم" الخاصة.

غالبًا ما تنبع التكهنات حول البديل المخطط له من ظهور بايدن في بعض الأحيان بالضعف والمخاوف بشأن مدى لياقته لولاية رئاسية ثانية. ومع ذلك، قد يبالغ الجمهوريون في تقدير الاستراتيجيات والسيطرة الديمقراطية، حيث يتأثر كلا الحزبين بعوامل خارجية. وغالبًا ما تؤدي الرغبة في المعرفة الداخلية المتصورة إلى مفاهيم خاطئة، بينما في الواقع، يمضي الديمقراطيون قدمًا مع بايدن على الرغم من "أخطائه".