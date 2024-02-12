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وزير الدفاع الأمريكي ينقل إلى العناية المركزة ومهامه تنقل إلى نائبته

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الأحد، لمعالجة مشكلة في المثانة بينما يواصل تعافيه من سرطان البروستاتا.

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تم تشخيص إصابة أوستن بسرطان البروستاتا في ديسمبر الماضي، وما زال يعاني من مضاعفات علاجه.

وقال بيان للبنتاغون، إن أوستن نقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني "لفحص الأعراض التي تشير إلى وجود مشكلة طارئة في المثانة".

وتم نقل مهام عمله إلى نائبته كاثلين إتش هيكس.

وقال الأطباء في والتر ريد في بيان في وقت متأخر من يوم الأحد إن أوستن تم إدخاله إلى وحدة الرعاية المركزة.

وتم إخطار رئيس هيئة الأركان المشتركة، وكذلك البيت الأبيض والكونغرس.

وكان من المقرر أن يغادر أوستن الثلاثاء إلى بروكسل لعقد اجتماع يتعلق بأوكرانيا، وكذلك الاجتماع الدوري لوزراء دفاع الناتو.

تم تشخيص إصابة أوستن بسرطان البروستاتا في ديسمبر/كانون الأول.

المصادر الإضافية • أ ب

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