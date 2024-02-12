بايدن يلتقي الملك عبد الله الثاني فيما يتحدد إطار صفقة تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

بقلم: يورونيوز

يأتي لقاء الملك عبد الله الثاني وبايدن وسط تصاعد حدة العنف الإسرائيلي المتواصل ضد الفلسطينيين في القطاع، إذ استهدفت القوات الإسرائيلية مدينة رفح المكتظة بمئات آلاف النازحين جنوب القطاع.

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يلتقي الملك الأردني عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن، حيث يتوقع أن يناقش الطرفان موضوع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية التي تحتجزهم في غزة، والتي تعتزم مبادلتهم بآلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وهذا هو أول لقاء بين الرجلين منذ مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، استهدفهم هجوم بواسطة طائرة مسيرة في قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن الشهر الماضي، وتبنت الهجوم فصائل عراقية. وكان الهجوم هو الأول من نوعه ضد الأمريكيين منذ تنفيذ عملية "طوفان الأقصى".

كما يأتي اللقاء في وقت تبذل فيه جهود بشأن صفقة تبادل للأسرى بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بوساطة قطرية، فيما تحدث مسئول في الإدارة الأمريكية أمس الاحد، عن وجود إطار اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف للمعارك.

وتواجه الإدارة الأمريكية انتقادات أكثر فأكثر من الأمريكيين العرب، بسبب دعمها المتواصل للحرب الإسرائيلية المدمرة على الفلسطينيين في القطاع، والتي أوقعت حوالي 28 ألف قتيل و68 ألف جريح.

وانتقدت الأردن ودول عربية أخرى الهجمات الإسرائيلية، وتجنبت الدعم علنا لتخطيط طويل المدى لما سيكون عليه الوضع بعد الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وقالت إنه ينبغي وقف إطلاق النار أوّلاً، قبل الدخول في مناقشات من هذا القبيل.