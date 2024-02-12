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"جرائم حرب محتملة على غزة"..ومحكمة هولندية تأمر الحكومة بوقف تصدير أجزاء من أف-35 إلى إسرائيل

مقاتلة أف35 أمريكية الصنع تابعة للقوات الكورية الجنوبية. 2022/11/18
مقاتلة أف35 أمريكية الصنع تابعة للقوات الكورية الجنوبية. 2022/11/18 Copyright AP/South Korean Defense Ministry
بقلم:  يورونيوز
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قالت منظمات حقوقية إن تسليم هولندا أجزاء من الطائرة المقاتلة أف-35 إلى إسرائيل في هذه الظروف، يجعل هولندا متواطئة في جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

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أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف تصدير قطع الغيار مقاتلات إف-35 إلى إسرائيل، التي تشن حربا مدمرة على الفلسطينيين في قطاع غزة. وذكرت المحكمة مخاطر واضحة لوجود انتهاكات للقانون الدولي.

وكانت ثلاث منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهولندية في كانون الأول الماضي، قائلة إن السلطات بحاجة إلى مراجعة رخصة تصدير قطع الغيار، في ضوء "العمل العسكري" الإسرائيلي في قطاع غزة.

وخلال شهر كانون الثاني، سمحت محكمة ابتدائية للحكومة الهولندية بمواصلة إرسال قطع غيار الطائرات المملوكة للولايات المتحدة الأمريكية، والمخزنة في مستودع في مدينة فونسدريخت إلى إسرائيل.

واليوم الإثنين، أبطل قضاة في محكمة لاهاي للاستئناف الحكم، وأمروا الحكومة بالتوقف عن التصدير خلال سبعة أيام، علما وأنه يمكن استئناف الحكم.

وقال القاضي باس بويل عند نطقه بالحكم، "إنه مما لا شك فيه أنه هناك خطر واضح، من أن تصدير قطع غيار طائرات إف-35 تستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي". وأثار كلام  القاضي هتافات داخل القاعة.

ويقول محامو الدفاع من جانب الحكومة إن حظر تصدير أجزاء من المقاتلة الأمريكية من هولندا سيكون بلا معنى، ما دامت الولايات المتحدة قادرة على تسليم تلك الأجزاء من أي مكان آخر.

المصادر الإضافية • أ ب

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