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مسلح يقتل 3 أشخاص في أثينا وينتحر

قامت الشرطة بتطويق طريق إثر مقتل أربعة أشخاص في ضاحية غليفادا، أثينا، اليونان، 12 فبراير 2024.
قامت الشرطة بتطويق طريق إثر مقتل أربعة أشخاص في ضاحية غليفادا، أثينا، اليونان، 12 فبراير 2024. Copyright Michael Varaklas/AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت السلطات اليونانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص، الاثنين، في إطلاق نار حدث داخل مكاتب شركة شحن بالقرب من أثينا، كما انتحر المسلح المشتبه به بينما كانت قوات الشرطة الخاصة تستعد لمواجهته.

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وقع إطلاق النار في مقر شركة الشحن في غليفادا، إحدى الضواحي الساحلية للعاصمة. ودخل مطلق النار المشتبه به، وهو موظف مجهول في الشركة، المبنى مسلحًا ببندقية ومسدس، وفقاً لعدد من الشهود.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كونستانتيا ديموغليدو، إن صاحب الشركة كان من بين الضحايا.

مبنى شركة شحن خلال عملية للشرطة في ضاحية غليفادا الجنوبية، في أثينا، اليونان، 12 فبراير 2024
مبنى شركة شحن خلال عملية للشرطة في ضاحية غليفادا الجنوبية، في أثينا، اليونان، 12 فبراير 2024Michael Varaklas/ AP

وقالت ديموغليدو: "تم العثور على الجاني المشتبه به، الذي كان يعمل لدى الأسرة، ميتاً في منطقة مختلفة عن الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في الشركة، كان بجانبه سلاحه الهجومي، ويبدو أنه أطلق النار على رأسه".

وأضافت أن ضباط الشرطة والقوات الخاصة دخلوا المبنى قبل اكتشاف مطلق النار المشتبه به والتأكد من إجلاء الموظفين الآخرين بأمان إلى خارج المبنى.

المصادر الإضافية • أ ب

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