بعد أن اتهمت كييف موسكو باستخدام "ستارلينك".. الكرملين ينفي وإيلون ماسك يرد

بقلم: يورونيوز

نفى الكرملين، يوم الاثنين، الإدعاءات الأوكرانية بأن القوات الروسية تستخدم نظام "ستارلينك" (Starlink) من شركة "سبايس إكس" (SpaceX) التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

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وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "هذا ليس نظامًا معتمدًا لدينا، ولا يمكن توفيره، ولا يتم توفيره. نحن لا نستخدمه بأي شكل من الأشكال. يجب ألا نتدخل في المناقشات بين نظام كييف ورجل الأعمال ماسك".

وجاء رد الكرملين، بعد أن زعمت المخابرات العسكرية الأوكرانية أن روسيا تستخدم "ستارلينك"، حيث أشار المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية، إلى أن أوكرانيا تعمل على إيجاد سبل "لتحديد" استخدام روسيا لخدمة ستارلينك الفضائية.

ومن جهته، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الاثنين، في منشور على منصة إكس: "يزعم عدد من التقارير الإخبارية الكاذبة أن شركة SpaceX تبيع محطات Starlink لروسيا. هذا غير صحيح بشكل قاطع".

وتابع ماسك: "على حد علمنا، لم يتم بيع أي محطات ستارلينك بشكل مباشر أو غير مباشر إلى روسيا".

وفي فبراير/شباط 2022، وبعد أيام من إعلان موسكو حربها على كييف، قررت "سبايس إكس" إرسال محطات ستارلينك على وجه السرعة لمساعدة أوكرانيا وهي مهمة لتسهيل عملية التواصل في ساحة القتال في العاصمة كييف.