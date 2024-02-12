شاهد: سباق الهجن في الرياض وجوائز بقيمة مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال

بقلم: يورونيوز

يقام المهرجان في ساحة الجنادرية في الرياض، ويتنافس أصحابه من السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وعمان والولايات المتحدة على جائزة قيمتها 70 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 18.67 مليون دولار أمريكي.

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وصل 2087 من أصحاب الإبل مع 6869 جملاً من سبع دول إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أغنى مهرجان لسباق الهجن في التاريخ.

وانطلقت النسخة الأولى لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، والذي يُشرف على تنظميه الاتحاد السعودي لسباقات الهجن، الخميس الموافق لـ 8 من هذا الشهر وتستمر فعالياته إلى غاية الـ 18 منه.

ويقام المهرجان في ساحة الجنادرية في الرياض، ويتنافس أصحابه من السعودية والبحرين والإمارات والكويت وقطر وعمان والولايات المتحدة على جائزة قيمتها 70 مليون ريال سعودي أي ما يعادل 18.67 مليون دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة قال الأمير فهد بن جلوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن "هذا هو أول حدث لرياضة الهجن في عام 2024، والذي سيكون عام الإبل"، مضيفا: "آمل أن يكون عاما جيدا لأصحاب الهجن وخاصة أصحاب سباقات الهجن".

وسيتنافس المشاركون في سباق الهجن على جائزة سيف ولي العهد والتي تبلغ قيمتها مليون وسبعمائة وخمسين ألف ريال، ومن المقرر أن يُتوج صاحب المركز الأول بسيف ذهبي وبمبلغ مليون ريال، وصاحب المركز الثاني بسيف فضي ومبلغ 500 ألف ريال، وصاحب المركز الثالث بسيف برونزي ومبلغ 250 ألف ريال.

وكانت جائزة سيف ولي العهد في النسخ الأربع الماضية يفوز بلقبها المالك الأكثر نقاطًا في منافسات الأشواط التمهيدية والنهائية إضافة لحصوله على مبلغ مليون ريال.

كما سيقام خلال المهرجان سباقان مميزان وهما سباق الرجال لملاك الهجن بمسافة 5 كيلومترات، وسباق السيدات لملاك الهجن والذي تبلغ مسافته 2 كيلومتر.

وتحظى رياضة الهجن بدعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وفق برامج رؤية المملكة 2030، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، رئيس الاتحاد السعودي للهجن، إذ يسعى المهرجان إلى تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن، وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية.