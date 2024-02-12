المخابرات الأوكرانية: الحرس الثوري وحزب الله يدربان جنوداً روس في سوريا

بقلم: يورونيوز

كشفت المخابرات الأوكرانية، يوم الإثنين، عن تدريب جنود روس في سوريا على تشغيل الطائرات المسيرة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله.

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وتشمل هذه الدورات، التي تجري في مطار الشعيرات بمحافظة حمص غربي، تدريب الجنود على تشغيل طائرات مسيرة من طراز شاهد-136 وأبابيل-3، بالإضافة إلى طائرات رعد التي يتم التحكم فيها عن بعد.

وبحسب التقرير الصادر، ينتمي المسؤول عن التدريب، كمال أبو صادق، إلى حزب الله. وصادق هو متخصص في صناعة وصيانة الطائرات بدون طيار.

وإلى جانب الجنوب الروس، يتم تدريب مواطنين سوريين يسعى الكرملين لاستخدامهم في الحرب ضد أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت لجنة حقوق الإنسان أن موسكو تقوم بتجنيد وتدريب سوريين للانضمام إلى صفوف جنودها للقتال في أوكرانيا.

وعند الانتهاء من التدريب، من المتوقع أن يتم نقل المقاتلين إلى القاعدة الجوية السورية الرئيسية لروسيا في حميميم، قبل الانتقال إلى الأراضي الروسية.

وسيحصل السوريون في المقابل على الجنسية الروسية عند وصولهم، قبل إنضمامهم إلى القوات المسلحة الروسية.

ويشير تقرير لجنة حقوق الإنسان إلى أن "تجنيد السوريين للحرب يشير إلى تدهور في الحالة الأخلاقية والنفسية لقوات الاحتلال الروسية بسبب الخسائر الكبيرة والحاجة إلى تجديدها لمزيد من الاعتداءات على اللحوم".