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الحرب تدخل عامها الثالث: هجوم روسي مكثف بـ45 طائرة مسيرة على مواقع مختلفة في أوكرانيا

فرق الإسعاف والإغاثة في خاركيف الأوكرانية
فرق الإسعاف والإغاثة في خاركيف الأوكرانية Copyright Andrii Marienko/AP
بقلم:  يورونيوز
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مع اقتراب الحرب الروسية الاوكرانية تمام عامها الثاني يأمل الرئيس الأوكراني في أن تسفر تغييراته في المستويات العليا بالقوات المسلحة بقادة مقاتلين ذوي خبرة

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شنت القوات الروسية هجوما باستخدام 45 طائرة بدون طيار فوق أوكرانيا يوم الأحد، وساتمر القصف خمس ساعات ونصف الساعة، في الوقت الذي واصل فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجراء تعديلات على حكومة الحرب مع دخولها عامها الثالث.

القوات الجوية الأوكرانية قالت في بيان إنها أسقطت 40 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" فوق تسع مناطق مختلفة، بما في ذلك ضواحي العاصمة كييف.

وكتب مسؤولون في قوات الدفاع الأوكرانية الجنوبية على تطبيق تلغرام أن الهجوم الذي استمر خمس ساعات ونصف الساعة استهدف منشآت زراعية وبنى تحتية ساحلية. وقالوا إن غارة في منطقة ميكولايف أدت إلى إصابة شخص واحد بجروح ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار بالمباني السكنية القريبة.

القصف الروسي في خاركيف
القصف الروسي في خاركيفAP Photo

من جهته قال رئيس الإدارة العسكرية في المنطقة، سيرغي ليساك، إن شخصا آخر أصيب في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية عندما اندلع حريق بسبب سقوط حطام من طائرة مسيرة مدمرة.

وتأتي هذه الضربات في الوقت الذي يواصل فيه زيلينسكي تغييراته في صفوف القادة العسكريين في محاولة للحفاظ على الزخم ضد القوات الروسية المهاجمة.

القصف الروسي بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
القصف الروسي بالمسيرات على خاركيف الأوكرانيةAP Photo

وقد أعلنت كييف الأحد أن نائب وزير الدفاع السابق الفريق ألكسندر بافليوك سيصبح القائد الجديد للقوات البرية الأوكرانية. وكان يشغل هذا المنصب في السابق العقيد أولكسندر سيرسكي الذي تم تعيينه يوم الخميس كبديل لقائد الجيش الأوكراني المنتهية ولايته الجنرال فاليري زالوجنيي.

المصادر الإضافية • أ ب

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