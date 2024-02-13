"هدنة لـ6 أسابيع".. محادثات القاهرة تحرز تقدمًا مهمًا في سبيل وقف إطلاق النار بغزة

بقلم: يورونيوز

كشفت وكالة أسوشييتد برس بأن المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس حول وقف إطلاق النار في غزة تحرز تقدمًا ملحوظًا، مع استمرار الاجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة.

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وقال مسؤول مصري كبير للوكالة إن الوسطاء حققوا ما وصفه بتقدم "مهم نسبيًا" في المفاوضات قبل الاجتماع المقرر في القاهرة يوم الثلاثاء لممثلي قطر والولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال المسؤول إن وفدًا إسرائيليًا برئاسة ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات الموساد، موجود في القاهرة.

وأضاف أن الاجتماع سيركز على "صياغة مسودة نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع ضمانات بأن الأطراف ستواصل المفاوضات نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وقال دبلوماسي غربي في العاصمة المصرية للوكالة إن هناك اتفاقًا مدته ستة أسابيع مطروح على الطاولة، لكنه حذر من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق.

وقال الدبلوماسي إن اجتماع الثلاثاء سيكون حاسمًا في سد الفجوات المتبقية لحمل الجانبين على الاتفاق على هدنة مدتها ستة أسابيع والشروع في محادثات للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار.