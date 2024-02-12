EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

"أحمق ويريد استمرار الحرب في غزة للبقاء بالسلطة".. صبر بايدن بدأ ينفذ وهذا ما قاله عن نتنياهو

جو بايدن يتحدث أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تل أبيب، 18 أكتوبر 2023
جو بايدن يتحدث أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تل أبيب، 18 أكتوبر 2023 Copyright Evan Vucci/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في الوقت الذي يتزايد فيه الإحباط في البيت الأبيض من عدم قدرته على إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في غزة، ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب في محادثات خاصة، عن سخطه من نتنياهو واصفاً إياه بـ "الأحمق"

اعلان

ونقل التقرير عن خمسة مصادر على علم مباشر بتعليقاته، أن بايدن أعرب عن إحباطه، بما في ذلك لمانحي حملته الانتخابية، بسبب "فشله في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في غزة".

ووفقاً لثلاثة مصادر مجهولة، وصف الرئيس الأمريكي نتنياهو بـ "الأحمق" في ثلاث مناسبات على الأقل مؤخراً.

وأضافت المصادر، أن بايدن يحاول إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو يحول المحادثة معه إلى "جحيم" وأصبح التعامل معه مستحيلاً. 

وقال أحد المصادر إن بايدن يشعر أن  هذا "يكفي وأن الحرب يجب أن تتوقف".

كما يشعر بايدن بالحيرة من رفض نتنياهو للصفقات التي يعتقد الرئيس الأمريكي أنها مكسب لإسرائيل، مثل التطبيع السعودي مقابل مسار سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية.

ويذكر التقرير أن بايدن قال أيضاً إن نتنياهو يريد استمرار الحرب "من أجل البقاء في السلطة"، لكنه يعتقد أن انتقاده علناً سيكون له نتائج عكسية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

للضرورة أحكام.. فريق بايدن الانتخابي ينشر أول فيديوهات الرئيس على "تيك توك" لاستقطاب الشباب

عدد المستوطنين الإسرائيليين يتعاظم في الضفة الغربية المحتلة وعين إسرائيل تتجه نحو غزة

شاهد: بعد 14 عاماً في المعتقل.. إطلاق سراح أخر سجينين أفغانيين من غوانتانامو

الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن قطاع غزة حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني