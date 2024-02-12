"أحمق ويريد استمرار الحرب في غزة للبقاء بالسلطة".. صبر بايدن بدأ ينفذ وهذا ما قاله عن نتنياهو

بقلم: يورونيوز

في الوقت الذي يتزايد فيه الإحباط في البيت الأبيض من عدم قدرته على إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في غزة، ذكر تقرير لشبكة "إن بي سي" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب في محادثات خاصة، عن سخطه من نتنياهو واصفاً إياه بـ "الأحمق"

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ونقل التقرير عن خمسة مصادر على علم مباشر بتعليقاته، أن بايدن أعرب عن إحباطه، بما في ذلك لمانحي حملته الانتخابية، بسبب "فشله في إقناع إسرائيل بتغيير تكتيكاتها العسكرية في غزة".

ووفقاً لثلاثة مصادر مجهولة، وصف الرئيس الأمريكي نتنياهو بـ "الأحمق" في ثلاث مناسبات على الأقل مؤخراً.

وأضافت المصادر، أن بايدن يحاول إقناع إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار، لكن نتنياهو يحول المحادثة معه إلى "جحيم" وأصبح التعامل معه مستحيلاً.

وقال أحد المصادر إن بايدن يشعر أن هذا "يكفي وأن الحرب يجب أن تتوقف".

كما يشعر بايدن بالحيرة من رفض نتنياهو للصفقات التي يعتقد الرئيس الأمريكي أنها مكسب لإسرائيل، مثل التطبيع السعودي مقابل مسار سياسي نحو إقامة دولة فلسطينية.

ويذكر التقرير أن بايدن قال أيضاً إن نتنياهو يريد استمرار الحرب "من أجل البقاء في السلطة"، لكنه يعتقد أن انتقاده علناً سيكون له نتائج عكسية.