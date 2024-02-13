بشكل مفاجئ.. شركة "ريان إير" للطيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

أعلنت شركة الطيران ذات التكلفة المنخفضة العملاقة، "ريان إير"، بشكل مفاجئ إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى إسرائيل، وذلك بعد أقل من أسبوعين من استئنافها للرحلات إلى هذه الوجهة.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تم إلغاء الرحلات المقررة لشهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل، وهذا وفقًا لموقع حجز الرحلات الخاص بالشركة، دون أن يتم الإعلان عن ذلك رسميًا.

وكانت الشركة قد علقت رحلاتها في وقت سابق، مثل معظم شركات الطيران الأخرى، بعد بدء الحرب على قطاع غزة، ورغم استئنافها للرحلات منذ بداية شهر شباط/ فبراير، إلا أنها قررت إلغاءها مجددًا.

يُشار إلى أن جدول الرحلات المتاح حاليًا على موقع الشركة الإلكتروني هو المصدر الوحيد للمعلومات المتاحة بخصوص رحلاتها، وعلى الرغم من استمرار الرحلات إلى وجهات أخرى، فقد تم حذف رحلات إسرائيل من الجدول.

وأفاد مسؤولون في صناعة الطيران الإسرائيلية بأن "ريان إير" ستقوم قريبًا بإرسال إشعارات لعملائها بشأن إلغاء الرحلات المتجهة إلى إسرائيل.