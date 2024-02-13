حزب العمال البريطاني يسحب دعم مرشح اتهم إسرائيل بالسماح لحماس بتنفيذ هجومها كـذريعة لـ"غزو غزة"

بقلم: يورونيوز

اتهم مرشح حزب العمال البريطاني في تصريحات مسربة تل أبيب بتخفيف إجراءاتها الأمنية في الفترة التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" لتمهد الطريق لـ"غزو غزة"

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أعلن حزب العمال البريطاني المعارض سحب دعمه لـ أزهار علي، مرشح روتشديل في الانتخابات الفرعية، بعد تسريب تصريحات مثيرة للجدل قال فيها إن إسرائيل هي من سمحت بحدوث هجوم حماس يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول كذريعة لـ"غزو غزة".

تم اختيار علي للترشح في انتخابات فرعية عن مقعد في منطقة روتشديل بشمال غرب إنجلترا ليحل محل عضو متوفى، ولكن بعد تسريب تصريحاته، قرر الحزب تعليق عضويته بانتظار نتائج التحقيق.

هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحزب للتخلص من الاتهامات بالعنصرية ومعاداة السامية التي واجهها خلال فترة رئاسة جيريمي كوربين.

ووصفت شخصيات بارزة في حزب العمال هذه التصريحات بأنها "غير مقبولة إطلاقا"، لكن الحزب لم يوقفه عن العمل فورا.

وبعد ضغوط متزايدة ورغم اعتذار علي، قال حزب العمال الاثنين إنه على الرغم من أن الوقت قد فات لاستبدال ترشيح علي، إلا أن الحزب "سحب دعمه وترشيحه" له.

وقال الحزب في بيان: "نحن نتفهم أن هذه ظروف غير عادية إلى حد كبير، لكن من المهم أن يمثل أي مرشح يقدمه حزب العمال أهدافه وقيمه بشكل تام".

وتم إيقاف علي عن العمل في حزب العمل على ذمة التحقيق، مما يعني أنه سيجلس كنائب مستقل في حال انتخابه.

واتهم علي في التسريب المسجل تل أبيب بتخفيف إجراءاتها الأمنية في الفترة التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" لتمهد الطريق إلى غزو غزة، وفقا لعلي.

وكان علي الأوفر حظا للفوز في الانتخابات، بسبب وفاة النائب العمالي السابق.

ومن بين المرشحين الآخرين جورج غالواي، النائب العمالي السابق الذي يمثل الآن حزب العمال الصغير، ويقوم بحملة ضد موقف حزب العمال بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وانتقد الحزب سلوك إسرائيل في الحرب والخسائر التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين، لكنه لم يدع إلى وقف فوري لإطلاق النار.