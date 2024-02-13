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شاهد: مئات الفلسطينيين يشاركون في تشييع شاب قتله الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

التشييع في الضفة الغربية
التشييع في الضفة الغربية Copyright Nasser Nasser/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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شارك مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في تشييع جثمان شاب قتل برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية يوم الثلاثاء.

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وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب يدعى محمد شريف حسن سلمي (20 عامًا) وأصيب برصاصة في صدره وأخرى في رأسه.

وقال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، إن القوات كانت تعمل في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية عندما حاول الرجل دهس الجنود، الذين أطلقوا النار عليه وقتلوه.

وقالت كتائب شهداء الأقصى، وهي فرع مسلح من حركة فتح، إن مقاتليها اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية لكنها لم تعلن أن السالمي عضو فيها.

وشهدت الضفة الغربية تصاعدًا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وتقول وزارة الصحة إن أكثر من 380 فلسطينيًا قتلوا خلال تلك الفترة.

المصادر الإضافية • أ ب

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