شاهد: مخبأة في مولّد كهرباء مزيف.. إسبانيا تضبط 8 أطنان من الكوكايين

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الإسبانية، الاثنين، عن ضبط ثمانية أطنان من الكوكايين في ميناء الجزيرة الخضراء (ألخثيراس) جنوب البلاد، قادمة من سورينام في أميركا اللاتينية، مخبأة في حاوية على شكل مولّد كهرباء.

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وقالت وكالة الضرائب الإسبانية، إنها أكبر كمية كوكايين تم ضبطها في البلاد في السنوات الأخيرة، مضيفة أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص في إطار التحقيق في هذه الشحنة.

وأوضحت دائرة الكمارك أن المخدرات كانت مُخبأة داخل هيكل معدني مصنوع من سبيكة خاصة، بهدف التحايل على الماسحات الضوئية التي تستخدمها السلطات، بحيث لا يظهر في الصورة خلال المسح سوى شكل المنتج الموضح على قسيمة الشحن، وهو مولّد كهرباء.

لكن اكتشف الماسح الضوئي عدة طرود معبأة بشكل أنيق داخل الهيكل المعدني، وتم الإعلان عن أنها مولد كهرباء، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التعرف على طريقة إخفاء كهذه.

وحين فتح موظفو الكمارك الهيكل المعدني بالقوة، عثروا على ما تم تقييمه لاحقاً على أنه حوالي 8000 كيلوغرام من الكوكايين "عالي النقاء" معبأة في أكثر من 7000 طرد.

وكانت الحاوية قد غادرت سورينام إلى بنما ومن هناك إلى الجزيرة الخضراء. وكانت وجهتها التالية هي البرتغال، حيث كان من المقرر نقلها براً إلى إسبانيا.

وقالت سلطات الضرائب الإسبانية، إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، من بينهم مالك الشركة التي كانت البضائع موجهة إليها وشخص آخر يعتقد أنه المسؤول عن استلامها في إسبانيا.