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روسيا تدرج رئيسة وزراء إستونيا على قائمة المطلوبين

رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس تتحدث للصحفيين لدى وصولها لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل- 1 كانون الثاني 2024.
رئيسة وزراء استونيا كايا كالاس تتحدث للصحفيين لدى وصولها لحضور قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل- 1 كانون الثاني 2024. Copyright Omar Havana/ AP
بقلم:  يورونيوز
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أدرجت روسيا رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس على قائمة المطلوبين، وفقاً لمذكرة رسمية صدرت الثلاثاء، وهو مثال جديد على تصاعد التوترات بين دول البلطيق وروسيا بشأن أوكرانيا.

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وظهر اسم كلاس في  مذكرة وزارة الداخلية للمطلوبين في "قضية جنائية"، دون تحديد التهم التي تواجهها.

وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها الوزارة رئيساً أجنبياً على قائمة المطلوبين.

وتعد كالاس مؤيدة قوية لأوكرانيا، حيث قادت الجهود الرامية إلى زيادة المساعدة العسكرية لكييف و تشديد العقوبات على روسيا.

كما أثارت غضب موسكو من خلال الضغط لإزالة النصب التذكارية للجنود السوفييت في الحرب العالمية الثانية، علماً أن هناك ما بين 200 و400 نصب في إستونيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الروسية أيضاً، وضع تيمار بيتركوب وزير الدولة الإستوني، على قائمة المطلوبين والملاحقين بتهم جنائية.

ولم  يصدر من السلطات الإستونية أي رد فعل فوري على هذه الخطوة.

المصادر الإضافية • ا ب

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