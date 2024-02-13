تنشط في الحرب الدائرة في غزة.. تعرّف على "كتائب المجاهدين" الفلسطينية

بقلم: يورونيوز

ادعى الجيش الإسرائيلي مطلع الشهر الحالي، استهداف مجموعة من المسلحين في قطاع غزة، وزعم إلى أن هؤلاء ينتمون إلى "كتائب المجاهدين"، التي اعترفت بدورها بمقتل عدد من قيادييها.

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في المقابل، توالت البيانات منذ مطلع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الصادرة عن الجماعة، لتكون من إحدى الفصائل التي تواجه التقدم الإسرائيلي في القطاع.

فمن هو تنظيم "كتائب المجاهدين"؟

تعتبر "كتائب المجاهدين" الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين المنشقة عن حركة فتح، وتُمثل قواتها لواء سابقا بكتائب شهداء الأقصى، وهو لواء "الشهيد جهاد العمارين". وقد تأسست الكتائب على يد عمر أبو شريعة عام 2006 بقوام ألفيْ مقاتل تقريبًا، قبل أن يزداد عدد مقاتليها بعد ذلك.

وكانت النواة الأولى للجماعة قد بدأت عام 2001 كمجموعات عسكرية عرفت باسم كتيبة المجاهدين بقيادة المؤسس عمر أبو شريعة مع بداية انتفاضة الأقصى.

كما شاركت الجماعة في الانتفاضة الثانية بعمليات عسكرية واسعة ضد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث أطلقت الصواريخ واشتبكت مع القوات الإسرائيلية.

كما استهدفت الطائرات الإسرائيلية مبنى مقر قيادة المجاهدين عام 2005 في تل الهوا بغزة، مما أدى لمقتل العديد من الكوادر في ذات الوقت، لتعود القوات الإسرائيلية لاستهداف قيادات الكتائب بشكل مكثف ليتم اغتيال المؤسس عمر أبو شريعة في تشرين الأول/ أكتوبر 2006.

أما الجناح العسكري فقد وسع عمله في غزة ليضم ألوية وكتائب ووحدات متخصصة، ويتوسع في الضفة الغربية في مدن أبرزها جنين والخليل وطولكرم ونابلس والقدس.

وقد شاركت الكتائب في المعاركة والمواجهات التي اندلعت في غزة والضفة وأبرزها حرب 2008، وحرب الأيام الثماني 2012، وحرب 2014، و2021، إضافة للمعارك الدائرة حاليًا في غزة.

ووفق بيانات سابقة للجماعة، فهي تملك أنفاق دفاعية وهجومية في غزة، إضافة لصواريخ وعددًا من المقاتلين على ساحة المعركة.