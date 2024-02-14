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انفجار "تخريبي" بخط لنقل الغاز في إيران

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لانفجار خط الغاز
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لانفجار خط الغاز Copyright وسائل إعلام إيرانية
بقلم:  يورونيوز
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قالت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" إن "إنفجارًا تخريبيًا" وقع فجر اليوم الأربعاء بخط لنقل الغاز في مدينة بروجن التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري في جنوب غرب إيران.

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ولم يسفر الانفجار الذي وقع حوالي الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء عن وقوع خسائر بشرية. ووصلت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث.

وأعلن حاکم مدینة بروجن فتاح كرمي، عن فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال مدير المركز الاستراتیجي لشبكة الغاز سعيد عقلي، لوكالة ارنا، "حالياً لا توجد مشكلة في إمداد المدن والقرى بالغاز، وسيتم حل المشاكل التي نشأت في عدة قرى قريبة من موقع الحادث قريباً."

وأحدث دوي الانفجار ذعرًا لدى السكان، وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النيران المشتعلة التي سببها الانفجار.

المصادر الإضافية • وكالات

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