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مباشر. الحرب على غزة في يومها الـ132.. قصف مستمر على القطاع وارتفاع حدة التصعيد على جبهة لبنان

نزوح المواطنين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر
نزوح المواطنين في غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر Copyright Hatem Ali/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ132، وفيما لم يتوقف القصف المدفعي والغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشنّ هجوم "قوي" على رفح، التي تؤوي أكثر من مليون نازح.

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وتعرّضت مساء الأربعاء، مناطق في شمال غزة لقصف مدفعي إسرائيلي، ووسط القطاع أيضًا، نفّذ الجيش الإسرائيلي قصفًا عنيفًا استهدف المدنيين، حيث قتل 10 أشخاص على الأقل في استهداف الطائرات منزل عائلة أبو نويجع بمخيم النصيرات.

وقد أفادت وزارة الصحة في غزة اليوم بارتفاع حصيلة ضحايا الحرب منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى ما لا يقل عن 28576 شخصًا، منهم 103 خلال الساعات الـ 24 المنصرمة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 68291.

تابعوا تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة:

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