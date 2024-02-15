بالصور.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخة جديدة

بقلم: يورونيوز

نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صوراً لأحدث تجربة صاروخية أجرتها البلاد، بعد يوم من اكتشاف السلطات الكورية الجنوبية لها.

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وأظهرت مجموعة اللقطات القصيرة الزعيم الكوري كيم جونغ أون برفقة رجال يرتدون زي البحرية والجيش، ومركبة نقل تطلق صاروخاً.

وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية (KCNA) ، إنه "صاروخ أرض-بحر من النوع الجديد".

وغالباً ما تنشر وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية الأخبار بعد يوم أو أكثر من حدوثها، وغالباً ما تستخدم أيضاً الصور الثابتةوليس شريط فيديو.

ويركز تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية على تصريحات كيم بشأن الوضع الدفاعي لكوريا الشمالية حول منطقة بحرية متوترة غرب شبه الجزيرة الكورية، والتي كانت مسرحاً للصراعات والاشتباكات في السنوات الأخيرة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلق الأربعاء عدة صواريخ كروز في البحر في خامس اختبار لها لمثل هذه الأسلحة منذ كانون الثاني/ يناير، مما أدى إلى استمرار سلسلة عروض الأسلحة التي تزيد من التوترات في المنطقة.