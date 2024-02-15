EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: بمناسبة عيد الحب.. مسابقة "أطول قبلة" في المكسيك

مسابقة القبل في المكسيك
مسابقة القبل في المكسيك Copyright Marco Ugarte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

بمناسبة عيد الحب، أقيم سباق للقبل في المكسيك، حيث تبادل 30 ثنائيًا القبل لساعات.

اعلان

وكان بريسا خواريز وأليخاندرو كانتو يحاولان تحطيم الرقم القياسي الذي حققاه العام الماضي، عندما فازا في مكسيكو سيتي كيساثون، بعد أن دامت قبلتهما ما يزيد قليلاً عن أربع ساعات.

وقبل بدء المسابقة، قال خواريز إن هناك "تقنية" للفوز، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل.

ويتم تحفيز الفائزين بجائزة نقدية قدرها 200 دولار أمريكي، ويشترط أن يكون عمر المتنافسين أكبر من 18 عامًا.

والزوجان الأولان اللذان تم إقصاؤهما من مسابقة 2024 هما سيباستيان مارتينيز وديانا مونيكا سانشيز، اللذان انفجرا في الضحك بعد دقائق من بدء السباق.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الحرب على غزة في يومها الـ132.. قصف مستمر على القطاع وارتفاع حدة التصعيد على جبهة لبنان

شاهد: شاطئ غزة.. متنفس المحاصرين بين وحشة النزوح ومآسي الحرب

شاهد: عيد الحب بمدينة الحب.. العشاق يحتفلون بعيد الفالنتاين في برج إيفل

مسابقة عيد الحب المكسيك