شاهد: بمناسبة عيد الحب.. مسابقة "أطول قبلة" في المكسيك

بقلم: يورونيوز

بمناسبة عيد الحب، أقيم سباق للقبل في المكسيك، حيث تبادل 30 ثنائيًا القبل لساعات.

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وكان بريسا خواريز وأليخاندرو كانتو يحاولان تحطيم الرقم القياسي الذي حققاه العام الماضي، عندما فازا في مكسيكو سيتي كيساثون، بعد أن دامت قبلتهما ما يزيد قليلاً عن أربع ساعات.

وقبل بدء المسابقة، قال خواريز إن هناك "تقنية" للفوز، لكنه لم يفصح عن أي تفاصيل.

ويتم تحفيز الفائزين بجائزة نقدية قدرها 200 دولار أمريكي، ويشترط أن يكون عمر المتنافسين أكبر من 18 عامًا.

والزوجان الأولان اللذان تم إقصاؤهما من مسابقة 2024 هما سيباستيان مارتينيز وديانا مونيكا سانشيز، اللذان انفجرا في الضحك بعد دقائق من بدء السباق.