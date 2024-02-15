عائلات الرهائن الإسرائيليين تصعّد حراكها ومدير الاستخبارات الأمريكية في تل أبيب لبحث صفقة التبادل

بقلم: يورونيوز

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين بلقاء أعضاء مجلس الحرب فوراً، وناشدت المجلس ألاّ يفوّت صفقة القاهرة لأنه لم يعد بوسعهم التحمل أكثر حسب تعبيرهم

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ناشد والدا إيتاي تشين، وهو مواطن أمريكي إسرائيلي تم أسره في قطاع غزة، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قائلين: "إننا ندعو رئيس وزراء إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعه، والنظر إلى هؤلاء الرهائن والتفكير فيهم كما لو كانوا من أهله.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قالت إن مجلس الحرب والحكومة الموسعة سيعقدان اجتماعين منفصلين الليلة لبحث صفقة الرهائن.

وكان نتنياهو قد أمر أمس الأربعاء، الوفد الإسرائيلي الذي كان من المفترض أن يسافر اليوم، لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة، بعدم الذهاب إلى هناك، معتبرا أن المفاوضات لن تستمر إلا إذا تخلت حماس عن مطالبها الوهمية بوقف الحرب وسحب القوات الإسرائيلية من القطاع حسب تعبيره.

في هذه الأثناء، عقد نتنياهو اجتماعاً مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز شارك فيه رئيس المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنياع.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي، فإن نتنياهو رفض إدخال مساعدات إضافية إلى قطاع غزة إلا بعد التحقق مما إذا كان الرهائن قد تلقوا الأدوية التي تم تسليمها إلى غزة الشهر الماضي في صفقة شملت وساطة فرنسا وقطر والولايات المتحدة.

كما قال نتنياهو لمدير الاستخبارات الأمريكية: "على حركة حماس أن تتخلى عن مطالبها الوهمية وإلا فمن المستحيل المضي قدماً في صفقة التبادل".

وأفادت شبكة "سي إن إن" أن قطر ما تزال بانتظار رد حماس على موقف إسرائيل الذي قدمته في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن صفقة الأسرى.

وقالت إن نقطة الخلاف الرئيسية بشأن مقترح التبادل تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.