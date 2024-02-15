شاهد: فلسطينيون يودعون ذويهم قُتلوا في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات في غزة

بقلم: يورونيوز

نعى فلسطينيون اليوم الخميس ثمانية ضحايا سقطوا قتلى جرّاء قصف إسرائيلي لمخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

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والتف الأهالي حول أكفان القتلى أمام مستشفى الأقصى قبل إجراء صلاة الجنازة على أرواحهم ونقل الجثث لدفنها.

وظهر الحزن والتأثر على وجوه الحاضرين وخاصة أهالي القتلى في مشهد يعكس المأساة التي يعيشها الفلسطينيون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في 7 أكتوبر – تشرين الأول الماضي.

وقُتل أكثر من و600 ,28 ألف شخص جراء الحرب الدائرة منذ خمسة أشهر بينما اضطر حوالي 80% من سكان غزة البالغ تعدادهم 2.3 مليون إلى النزوح إلى جنوب القطاع.

ويبقى حوالي 1.4 مليون نازح في رفح بالقرب من الحدود مع مصر في وقت تلوح فيه إسرائيل باجتياح المدينة برياً.

وتوقفت المفاوضات من أجل وقف لإطلاق النار وتبادل للرهائن بين حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة حماس والفصائل الفلسطينية.

ودارت المفاوضات حول إعادة 130 رهينة إسرائيلية اقتيدت إلى القطاع خلال الهجوم غير المسبوق لحماس على مستوطنات إسرائيلية في السابع من أكتوبر – تشرين.

وقتل 1200 شخصاً خلال هجوم حماس بحسب إحصاءات إسرائيلية.