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شاهد: قتلى وجرحى في قصف على مركز تجاري في بيلغورود الروسية

رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في بيلغورود، روسيا
رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ في بيلغورود، روسيا Copyright  AP
بقلم:  يورونيوز
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قُتل 5 أشخاص على الأقل وأُصيب 18 بجروح في هجوم صاروخي على مدينة بيلغورود الروسية قرب الحدود مع أوكرانيا، على ما قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.

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وقال غلادكوف عبر تلغرام اليوم الخميس: "بحسب المعلومات الأولية، قُتل 5 أشخاص في بيلغورود بينهم طفل وأُصيب 18 آخرون بينهم خمسة أطفال".

وأضاف: "فرق الإسعاف تنقل الجرحى إلى المراكز الطبية حيث يتم تقديم كل المساعدة اللازمة لهم".

وأظهرت لقطات نشرتها هيئة الإذاعة الروسية RU-RTR الأضرار التي لحقت بمركز تجاري والمنطقة المحيطة به، بالإضافة إلى انتشار الحطام في كل مكان

من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم اعتراض 14 صاروخاً أطلقها الجيش الأوكراني من نظام إطلاق صواريخ متعدد من طراز "آر إم-70" فوق منطقة بيلغورود.

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