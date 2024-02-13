تركيا تعتقل مواطناً روسياً يُشتبه بانتمائه لداعش يعمل في محطة للطاقة النووية

بقلم: يورونيوز

ذكرت مصادر أمنية، الثلاثاء ، أن الشرطة التركية ألقت القبض على مواطن روسي يشتبه في انتمائه لتنظيم الدولة الإسلامية يعمل في محطة للطاقة النووية.

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وأفادت المصادر أن المتهم كان يعمل بهوية مزيفة في محطة "أكويو" للطاقة النووية، التي بنتها شركة روساتوم الروسية في مقاطعة مرسين على البحر المتوسط في تركيا، بكلفة 20 مليار دولار.

وكانت المحطة قد أفتتحت في نيسان/ أبريل الماضي، ومن المتوقع أن تبدأ بإنتاج الكهرباء في العام المقبل.

وفي الشهر الماضي، قُتل مواطن تركي على يد مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية في كنيسة سانتا ماريا الكاثوليكية في إسطنبول، واعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص، من بينهم المشتبه بهما.

وفي الأسبوع الماضي، اعلن وزير الداخلية علي يرلي اعتقال 147 شخصاً في جميع أنحاء تركيا، يشتبه في ارتباطهم بتنظيم "داعش" .