شاهد: روسيا تطلق مركبة شحن إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان

بقلم: يورونيوز

انطلقت المركبة على متن صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية التي تديرها روسيا في كازاخستان.

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وعرض تلفزيون ناسا عملية الإطلاق هذه من قاعدة بايكونور الفضائية في وقت مبكر من صباح الخميس.

وفقاً لما ورد، ستحمل مركبة الشحن الفضائية "بروغرس" الطعام والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

و"بروغرس" هي واحدة من ثلاث مركبات فضائية روبوتية تقوم حالياً بمهام إعادة الإمداد إلى محطة الفضاء الدولية، إلى جانب مركبة "سيغنوس"، التابعة لشركة شركة نورثروب غرومان للأنظمة الفضائية، وكبسولة "دراغون" التابعة لشركة "سبيس إكس".