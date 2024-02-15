مفضلًا الرئيس الأمريكي الحالي على ترامب.. بوتين: بايدن يمكن التنبؤ بمواقفه

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه يفضل رؤية جو بايدن، على منافسه دونالد ترامب، في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

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وردًا على سؤال خلال مقابلة مع قناة "Rossiya-1" الرسمية، قال بوتين: "بايدن أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بمواقفه، إنه سياسي من المدرسة القديمة".

لكن الرئيس الروسي شدد على أنه سيعمل في النهاية مع الرئيس الذي يختاره الشعب الأمريكي.

وأشار إلى أن ترامب لديه وجهات نظر خاصة حول كيفية تطوير علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية انتخابات رئاسية في 5 تشرين ثاني/ نوفمبر المقبل.