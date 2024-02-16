وفاة 4 مرضى بسبب انقطاع الكهرباء في مستشفى ناصر الذي اقتحمه الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع عدد المرضى القتلى إلى 4 بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفقدان الأكسجين في مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس بعد اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

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وقالت الوزارة إن الجيش الإسرائيلي أجبر النساء والأطفال على الانتقال من مبنى مستشفى ناصر القديم إلى مبنى الولادة في بيان الجمعة وأعلنت: "استشهاد مريضة رابعة بالعناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين في مجمع ناصر الطبي".

كما حذرت الوزارة من "استشهاد 6 مرضى آخرين في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم."

وأكدت منظمة "أطباء بلا حدود" إن القوات الإسرائيلية أجبرت الطاقم الطبي التابع لهم على النزوح من مستشفى ناصر، دون رعاية طبية للمرضى ودعت المنظمة القوات الإسرائيلية إلى وقف هجومها على مجمع ناصر الطبي في خان يونس "فورا".

واقتحم الجيش الإسرائيلي الخميس مجمع ناصر وهو أكبر مستشفى في جنوب قطاع غزة بعد إجبار آلاف النازحين على الخروج بذريعة وجود رهائن إسرائيليين في المجمع. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، الخميس، إن القوات لم تعثر على أي رهائن في مستشفى ناصر.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية المكثفة على مدينة خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية في القطاع.