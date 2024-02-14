فيديو: "يرقص على فظائع غزة".. مايك بومبيو يشارك جنوداً إسرائيليين رقصة احتفالية في ظهور مثير

بقلم: يورونيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، وهو يرقص مع جنود إسرائيليين بالقرب من قطاع غزة، في لقطة أثارت غضباً واسعاً ووُصفت "بالمثيرة للاشمئزاز".

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وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن المسؤول الأمريكي السابق زار جنود الكتيبة 73، التابعة لسلاح المدرعات حيث تم استقباله بالغناء والرقص.

فيما أظهر الفيديو المتداول بومبيو وهو يشارك عدداً من الجنود رقصة احتفالية، ومنحه أحدهم راية لواء غولاني، وقام بارتدائها على الفور، ومواصلة الرقص مع الجنود.

بومبيو الذي وصل في وقت سابق الثلاثاء، التقى بكبار المسؤولين والقادة العسكريين الإسرائيليين، كما زار مركزاً لإعادة التاهيل، في مستوطنات غلاف غزة للتعبير عن دعمه للجنود وتضامنه معهم، وقال: ""لقد زرت إسرائيل في مناسبات عديدة، لكن هذه الزيارة هي الأكثر تأثيرا والأكثر حزنا.. ما حدث في 7 أكتوبر كان صادما للغاية وساديا للغاية ، مع ذلك فقدرتهم على الصمود ملهمة حقاً. كل إسرائيلي يواصل التضحية ويقدم الكثير للدفاع عن أمته".

وقال بومبيو إن على إسرائيل المسؤولية والواجب في عمل كل ما بوسعها لعدم تكرار ما وصفه مجازر السابع من أكتوبر وأن تضرب بعرض الحائط ما يقوله العالم حول الحرب في غزة

ولم يُخفِ بومبيو يوماً تطلعاته لتولي منصب أعلى، وغالبا ما أشار إلى دعمه لإسرائيل التي تعد قضية رئيسية لدى القاعدة المسيحية الإنجيلية للحزب الجمهوري.

وقبل ذلك زار مايك بنس نائب ترامب، جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية ، ووقّع على قذائف مدفعية ستُطلق على لبنان، وكتب على إحداها: "من أجل إسرائيل".