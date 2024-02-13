رغم الحرب على غزة.. الإمارات تحتل المركز الثاني كأفضل وجهة خارجية للإسرائيليين

بقلم: يورونيوز

كشفت الأرقام الرسمية الإسرائيلية أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية كوجهة مفضلة للإسرائيليين، على الرغم من الحرب في قطاع غزة.

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وأشارت سلطة المطارات في تل أبيب إلى أن أرقام شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أظهرت ارتفاعًا في عدد المسافرين على الرغم من الحرب، ولكنها كانت أقل بقليل من نفس الشهر من العام الماضي.

وبالنسبة لوجهات الركاب، أفادت السلطة بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المقدمة بنسبة 17.4% من إجمالي المسافرين، تلتها الإمارات مباشرة بنسبة 6.76%، ثم فرنسا بنسبة 6.34%، وبعدها ألمانيا، وبريطانيا، ثم اليونان وجورجيا بالتوالي.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن طيران فلاي دبي وطيران الاتحاد استمرا في تشغيل رحلاتهما إلى إسرائيل على الرغم من وقوع الحرب.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن طيران الاتحاد، الناقل الوطني للإمارات، أن رحلاته إلى إسرائيل مازالت مستمرة ولم يتم تعليقها، مؤكدًا التزام الشركة بالتعاون مع تل أبيب.