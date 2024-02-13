EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

رغم الحرب على غزة.. الإمارات تحتل المركز الثاني كأفضل وجهة خارجية للإسرائيليين

مظار العاصمة الإسرائيلية في تل أبيب
مظار العاصمة الإسرائيلية في تل أبيب Copyright Thanassis Stavrakis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشفت الأرقام الرسمية الإسرائيلية أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية كوجهة مفضلة للإسرائيليين، على الرغم من الحرب في قطاع غزة.

اعلان

وأشارت سلطة المطارات في تل أبيب إلى أن أرقام شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أظهرت ارتفاعًا في عدد المسافرين على الرغم من الحرب، ولكنها كانت أقل بقليل من نفس الشهر من العام الماضي.

وبالنسبة لوجهات الركاب، أفادت السلطة بأن الولايات المتحدة الأمريكية جاءت في المقدمة بنسبة 17.4% من إجمالي المسافرين، تلتها الإمارات مباشرة بنسبة 6.76%، ثم فرنسا بنسبة 6.34%، وبعدها ألمانيا، وبريطانيا، ثم اليونان وجورجيا بالتوالي.

وأفادت صحيفة "معاريف" بأن طيران فلاي دبي وطيران الاتحاد استمرا في تشغيل رحلاتهما إلى إسرائيل على الرغم من وقوع الحرب.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن طيران الاتحاد، الناقل الوطني للإمارات، أن رحلاته إلى إسرائيل مازالت مستمرة ولم يتم تعليقها، مؤكدًا التزام الشركة بالتعاون مع تل أبيب.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تنشط في الحرب الدائرة في غزة.. تعرّف على "كتائب المجاهدين" الفلسطينية

حزب العمال البريطاني يسحب دعم مرشح اتهم إسرائيل بالسماح لحماس بتنفيذ هجومها كـذريعة لـ"غزو غزة"

لماذا يمنع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش شحنة دقيق إلى غزة؟

الإمارات العربية المتحدة إسرائيل غزة